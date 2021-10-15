شاهد..ارتفاع عدد شهداء مجزرة الطيونة ومراسل العالم ينقل الصورة

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا الزميل حسين عزالدين ان الشهيد السابع فارق الحياة فجر اليوم متأثراً بجروحه، وسيجري تشييع جثمان ثلاثة شهداء في بیروت واخرین فی بعلبك والجنوب عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بيروت.

وأضاف: ان حزب الله وحركة أمل دعت الشعب اللبناني للمشاركة الجماهيرية في تشيع جثمان الشهداء.

واوضح مراسلنا ان منطقة الاعتداء وخاصة مستديرية الطيونة والخط الذي يفصل بين الشياح وعين الرمانة مازالت تجمع الاضرار الناجمة عن الرصاص العشوائي الذي كان يطلق من قبل مليشا القوات اللبنانية الذين كانوا يعتلون أسطح البنايات ويطلقون النار بإتجاه الابنية السكنية، مشيرين الى استشهاد مريم فرحات في مطبخ منزلها برصاصة عشوائية.

وأشار مراسلنا ان الاجواء في بيروت شبه هادئة مع حذر وترقب بعد ما نزل اصحاب المحلات التجارية لتفقد محلاتهم وفتحها وسط حداد عام واقفال العديد من المؤسسات وخاصة المؤسسات الرسمية بدعوة من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

وحول رود الفعل إزاء ما حصل امس في لبنان قال مراسلنا انه هناك ردود افعال على اكثر من صعيد حيث دانت الإعتداء على الناس العزل واعتبرته مسبق التحذير والتدبير وحملوا القوات اللبنانية كامل المسؤولية وعلى رأسها سمير جعجع قائد هذه المليشيات.

هذا وقد تعرض صباح اليوم الخميس مواطنون لبنانيون أثناء توجههم الى التجمع السلمي أمام قصر ‏العدل في بيروت، إلى إطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة ‏وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق ‏النار كان موجهاً على الرؤوس.