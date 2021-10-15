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شاهد.. المرحلة القادمة بعد اعلان نتائج الانتخابات العراقية؟

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

لم تنته مفوضية العليا للانتخابات العراقية من عملها وصولا لاعلان النتائج، حتى باشرت الكتل والتيارات السياسية بالتحرك نحو المرحلة التالية ما بعد الانتخابات، وهي مرحلة تشكيل التحالفات والكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

وفي خطوة استباقية، اعلن زعيم التيار الصدري الذي تصدر النتائج الاولية للانتخابات، مقتدى الصدر تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار، تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.

تحرك سياسي يستند الى ارقام وقوائم للمقاعد البرلمانية، الا ان المفوضية المستقلة للانتخابات، اكدت عدم مسؤوليتها عما أُعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع ووسائل الاعلام، وان عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة.

وكشف عماد جميل عضو الفريق الاعلامي للمفوضية أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات وهي نحو ثلاثة الاف وسبعمئة محطة، حتى يوم السبت المقبل.

وتتوالى الطعون والشكاوى وحتى التهم المرفقة بالارقام ضد المفوضية، من قبل التيارات والكيانات السياسية منها تحالف الدولة الوطنية الذي يضم تيار "الحكمة" برئاسة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر انه سيتم الكشف قريبا عن معلومات تثبت بالدليل القطعي، التزوير الذي حصل في الانتخابات.

اما الاطار التنسيقي العراقي الذي رفض نتائج الانتخابات ودعا لاعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات بشفافية، لم يردعه النتائج الاولية من الاعلان ان كتلة الاطار الانتخابية هي الاكبر وتضم93 نائباً.

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