انستغرام يغلق صفحة Press TV

العالم - ايران

وذكر التلفزيون أن انستغرام اغلق أمس الأول الأربعاء الحساب على الرغم من متابعته من قبل 156 ألف شخص، ولم يذكر الموقع سبب الاغلاق، وعلى الرغم من أن الموقع يؤكد أن الحساب يمكن فتحه برمز أمني، إلا أنه لم يزود الحساب بأي رمز أمني.

واشار التلفزيون الى أن فريق مواقع التواصل الاجتماعي فيه (السوشيال ميديا) بذل جهودا حثيثة للبحث عن طرق أخرى لفتح الحساب، إلا أن انستغرام لم يقدم اية مساعدة لفتحه.

هذا وفرضت إدارة (فيسبوك) خلال العامين الماضيين قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين.

كما قامت ادارة شبكة فيسبوك بإغلاق دائم لصفحة قناة الكوثر الفضائية ، التي يتابعها اكثر من مليوني وسبعمائة ألف متابع دون الإعلان عن أيّ تفاصيل بهذا الشأن.