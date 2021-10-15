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الصحة الايرانية: اكثر من 11 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 11 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 11 ألفا و857 إصابة و197 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت أكثر من 70 مليون جرعة.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و765 ألفا و904 إصابات مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1591 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4924 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و294 ألفا و981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 197 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123.695 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 47 مليونا و713 ألفا و258 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 22 مليونا و816 ألفا و536 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 70 مليونا و529 ألفا و794 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و 787 ألفا و952 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 7 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 108 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في248 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 85 مدينة.

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