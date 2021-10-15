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اتفاق أوروبي أمريكي على إطلاق حوار حول الأمن والدفاع

اتفاق أوروبي أمريكي على إطلاق حوار حول الأمن والدفاع
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عزمهما إطلاق حوار حول الأمن والدفاع بحلول نهاية العام الحالي، حسبما أفادت مذكرة صادرة عن بروكسل.

العالم- أوروبا

والمذكرة التي صدرت في أعقاب لقاء بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، أشارت إلى ترحيب بوريل بإنشاء "هذه القناة المخصصة لمناقشة التحديات الأمنية والدفاعية المشتركة"، بناء على تفويض قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في القمة الثنائية ببروكسل في يونيو الماضي.

وشدد بوريل على أن "اتحاد أوروبي أقوى وبقدرات أكبر يسهم بشكل إيجابي في الأمن عبر الأطلسي والعالمي، كما يقوي حلف شمال الاطلسي الناتو"، مؤكدا "أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعامل بشكل مشترك مع السياسة الخارجية والأمن والتحديات العالمية".

كما توافق الطرفان على إطلاق المشاورات حول المحيطين الهندي والهادئ، بهدف تعزيز التعاون عبر الأطلسي والعمل المشترك في تلك المنطقة.

وتم الترحيب خلال اللقاء بالعمل المنجز في إطار الحوار الأوروبي الأمريكي بشأن الصين وروسيا واتفقا على عقد اجتماعين منفصلين رفيعي المستوى حول العلاقات مع بكين وموسكو.

كما استعرض بوريل وبلينكن الوضع في فنزويلا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.

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