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أفغانستان.. عشرات الشهداء والجرحى إثر تفجير استهدف مسجدا وسط قندهار

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-10-2021

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