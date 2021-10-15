الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على إرهابي مكلف بتسهيل حركة عناصر داعش بين تونس وليبيا

القبض على إرهابي مكلف بتسهيل حركة عناصر داعش بين تونس وليبيا
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

ألقى جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش"، وهو مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.

العالم ـ ليبيا

ويدعى العنصر الموقوف عمر عز الدين، وهو تونسي الجنسية، وأحد المتورطين في الهجوم جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من القتلى الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات.

وقال عز الدين في فيديو نشره جهاز الأمن الداخلي الليبي، على أنه أصيل ولاية تطاوين، وقد بايع رفقة أخويه تنظيم "داعش" في تونس، أحدهما يدعى بلقاسم توفي في قصف جوي على مقر التنظيم بصبراتة، أما الثاني يدعى صلاح وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش الوطني التونسي في ملحمة 7 مارس بن قردان.

ويقول عمر عز الدين في الفيديو إنه تم تكلفيه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس، عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق.

روابط ذات صلة

هل وصل سيف الإسلام القذافي إلى سرت؟!

نرفض شرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد

فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

ليبيا.. العثور على 25 جثة مجهولة الهوية في مقابر جماعية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

6 حالات وفاة جديدة بالاردن اثر الاصابة بكورونا

كوريا الجنوبية تبحث عن أجنبيين انتهكا قوانينها

روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

العراق...التيار الصدري يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء

هذا ما قاله امام جمعة النجف عن نتائج الانتخابات ..

4 قتلى وأكثر من 20 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا