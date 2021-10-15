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الجيش السوري يتصدى للهجوم "الأعنف" في ريف الرقة

الجيش السوري يتصدى للهجوم
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصدّت وحدات من الجيش السوري، بمساندة لوجستية من الجيش الروسي، لهجوم هو الأعنف خلال السنوات الأخيرة، لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، على نقاط عسكرية في بادية محافظة الرقة، وذلك بعد أيام قليلة من تقارير سورية رسمية حذرت من تزايد أنشطة الجيش الأمريكي في نقل مسلحي التنظيم من سجونه شرقي سورية، باتجاه البادية السورية.

العالم-سوريا

وأكد مصدر ميداني أن خلايا تابعة لتنظيم “داعش” هاجمت سلسلة من النقاط التابعة للجيش السوري في محيط مدينة الرصافة، معتمدة على تعزيزات كبيرة وصلت إليها عبر محور جبل البشري في ريف دير الزور ومنطقة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي.

وتابع المصدر أن وحدات الجيش أعادت انتشارها في بعض النقاط التي تعرضت للهجوم، في الوقت الذي تكفل الطيران الحربي الروسي بملاحقة خطوط إمداد مسلحي “داعش” القادمة من منطقة جبال البشري عبر طرق ترابية، كما شن غارات مركزة على خطوط الإمداد القادمة من منطقة السخنة في أقصى شرق بادية حمص.

وكشف المصدر أن ضربات سلاح الجو الروسي نجحت في تدمير 6 عربات دفع رباعي، وعدد من المواقع التي انطلق منها الهجوم لتنظيم “داعش”، فيما تؤكد المعلومات الأولية مقتل 25 مسلحا من التنظيم على الأقل، بالتوازي مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش السوري إلى المنطقة، باشرت على الفور عملية عسكرية استعادت من خلالها السيطرة على كامل النقاط التي تم إخلاؤها ليلا بشكل مؤقت.

وختم المصدر قوله لا تغير بخارطة السيطرة على كامل النقاط العسكرية في محيط مدينة الرصافة جنوب غربي الرقة.

وليل أمس، قال عن مصدر ميداني اخر أن معارك ليلية عنيفة دارت رحاها في ريف محافظة الرقة شرقي سوريا، إثر تصدي الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، وبإسناد روسي، لهجوم شنته قطعان كبيرة من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي، انطلاقا من المناطق المفتوحة على منطقة الـ (55 كم) في منطقة البادية السورية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات تزامنت مع قيام الطائرات الحربية الروسية والسورية بتنفيذ سلسلة غارات جوية على مناطق متعددة في البادية السورية وفي محيط مدينة الرصافة ومنطقة (الـ 55 كم) جنوبا، كما استهدفت الغارات كل من محيط أثريا والرصافة وأماكن أخرى ضمن مثلث (حلب-حماة-الرقة)، بالإضافة إلى منطقة السخنة وريف تدمر ومناطق أخرى في بادية حمص الشرقية، ومواقع في البادية الجنوبية لمحافظة دير الزور.

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