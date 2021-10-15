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سوريا: شاب ينهي حياة جدته بهدف السرقة والمبلغ 15 ألف ليرة!

سوريا: شاب ينهي حياة جدته بهدف السرقة والمبلغ 15 ألف ليرة!
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

ألقى فرع الأمن الجنائي في القنيطرة، اليوم الخميس، القبض على حفيد قتل جدته بهدف السرقة ورمى جثتها في الجورة الفنية الصحية الخاصة بمنزلها.

العالم-سوريا

وقالت وزارة الداخلية: “تم إعلامنا من قبل غرفة عمليات محافظة القنيطرة بوجود جثة امرأة طاعنة في السن مرمية ضمن الجورة الفنية الصحية الخاصة بمنزلها بقرية مجلولية بريف القنيطرة وتدعى “وفاء.

وتابعت: “بعد التحري والبحث تمكننا من الوصول لمعلومة تفيد بأن حفيدها ويدعى محمد كان بزيارة لمنزل المغدورة يوم الحادثة، وبالبحث عنه تبين أنه غادر لجديدة عرطوز حيث مكان اقامته، وتم رصد الكمين اللازم له والقبض عليه خلال ٢٤ ساعة من ارتكاب الجريمة”.

واعترف المجرم محمد بحسب فيديو بثته وزارة الداخلية أنه كان في زيارة إلى منزل جدته وخالته حيث كانتا تتحدثان عن مبلغ من المال ثم غابت خالته لرعي الأبقار وذهبت جدته للصلاة وبعد أن انتهت من صلاتها جلست بجانبه وأخذت تعاتبه لماذا لا يعمل ولماذا يشرب فخطر في باله أن يسرق المبلغ”.

وأضاف المجرم”كيف آخذ المبلغ؟ قمت بخنقها حتى الموت وأخذت المبلغ منها فكان 15 ألف فقط بعكس ما كنت أتوقع وتخلصت من الجثة في الحفرة الفنية وأعدت كل شي كما كان وذهبت اشتريت دخان من الشام وجاءت الدورية وقبضت علي”.

وأضافت الوزارة أنه “خلال مواجهته بالأدلة اعترف بارتكابه الجريمة”.

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