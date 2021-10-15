الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد صفي الدين: من قام بكمين الطيونة أضعف من أن يقف بوجه من هزم الكيان الصهيوني والمشاريع الامريكية بالمنطقة

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

6 حالات وفاة جديدة بالاردن اثر الاصابة بكورونا

كوريا الجنوبية تبحث عن أجنبيين انتهكا قوانينها

روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان

العراق...التيار الصدري يفجر مفاجأة بشأن منصب رئيس الوزراء

هذا ما قاله امام جمعة النجف عن نتائج الانتخابات ..

4 قتلى وأكثر من 20 مفقودا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إسبانيا