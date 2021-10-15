كاميرا العالم تغطي مراسم تشييع عدد من شهداء الكمين المسلح في بيروت أمس

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمراسم تشييع شهداء الكمين المسلح في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت اشار مراسلنا الى حضور شخصيات نيابية علمائية كبيرة ولبنانية فلسطينية متواجدة داخل الروضة، وهناك مجلس عزاء لابي عبد الله الحسين يقام على ارواح الشهداء.

واضاف مراسلنا انه عند الرابعة تماما ستبدا مراسم التشييع مباشرة باتجاه روضة الحوراء القريبة جدا من المكان، واجتمع حشود غفيرة للمشاركة في هذا التشييع من اجل وداع الشهداء.

وفي بيروت تم تشييع ثلاثة من الشهداء الذين سقطوا اثر اطلاق قناصين النار على محتجين سلميين بمنطقة الطيونة في العاصمة بيروت.



وجابت مسيرة التشييع شوارع الضاحية الجنوبية وصولا الى منطقة الغبيري حيث يوارى الشهداء الثرى.

واكد المشاركون رفضهم لما حصل من استهداف مباشر لمحتجين سلميين ودعوا الاجهزة الامنية لتحديد المسؤوليات وسط حالة من الغضب الواسع تلف المنطقة.

هذا وارتقى سبعة شهداء وعشرات الجرحى من المحتجين السلميين امس الخميس كانوا يحتجون ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...