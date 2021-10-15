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سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي

سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشفت سامسونغ في الصين مؤخرا عن هاتف W22 5G القابل للطي الذي جاء بتصميم أنيق ومواصفات متطورة.

العالم - العالم الرقمي

ويأتي الهاتف بهيكل وزنه 288غ، أبعاده (158.2/128.1/6.4) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX8، ومزين باللونين الأسود والذهي.

وجهزته سامسونغ بشاشتين، شاشة أساسية قابلة للطي بمقاس 7.6 بوصة دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، وشاشة خارجية بمقاس 6.2 بوصة دقة عرضها (2268/832) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.5.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي مزدوجة العدسة بدقة (10+4) ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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سامسونغ تكشف عن هاتفها المتطور الجديد القابل للطي