شاهد..اللبنانيون يشيعون عدة شهداء سقطوا جراء القنص الخميس

العالم - خاص بالعالم

وسار موكب التشييع في شوارع الضاحية الجنوبية وسط شعارات غاضبة تطالب بالقصاص من المجرمين الذين كادوا ان يأخذوا البلاد الى اتون حرب اهلية جديدة تنفيذا لمشاريع مشبوهة.



رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين قال ان حزب القوات اللبنانية يتحمل مسؤولية ما حدث في الطيونة الخميس من مجزرة راح ضحيتها سبعة شهداء.

وفي كلمة خلال تشييع شهداء الكمين المسلح، اكد السيد صفي الدين ان اي تلكؤ في الاسراع بمعالجة هذه القضية الخطيرة سيكون له تداعيات عديدة على الساحة اللبنانية.



كما شهدت مناطق في البقاع والجنوب مسيرات تشييع لبعض الشهداء الذين سقطوا الخميس.

وكانت العاصمة بيروت شهدت تصعيدا خطيرا عندما تعرض قناصون متمركزون على اسطح مبان عالية مطلة على طريق سلكه محتجون ضد مسار التحقيق المسيس فيما يخص انفجار مرفأ بيروت.

واثناء المسير تعرض المشاركون لاطلاق نار قناصة في الرأس والصدر ما ادى الى استشهاد ستة اشخاص اضافة لاستشهاد سيدة داخل منزلها جراء رصاص القنص.

تلك الاعتداءات ادت الى توتر الاوضاع الميدانية لمدة ثلاث ساعات ما اعاد الى اذهان اللبنانيين مشاهد حرب اهلية استمرت خمسة عشر عاما، وهو ما اثار موجة واسعة من المخاوف من انزلاق الاوضاع الى مشروع يدبر له الاميركيون وبعض الدول العربية لاغراق لبنان في حروب داخلية طائفية..



هنا دارت تلك المواجهات حتى بدت المنطقة فارغة من اهلها بينما سير الجيش اللبناني دوريات لحفظ الامن ، فيما نقلت مصادر لبنانية عن اعتقال عدة اشخاص على صلة بتنفيذ عمليات قنص ضد مدنيين عزل.

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