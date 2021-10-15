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سوريا.. هجومان يستهدفان ميليشيا "قسد" بريف الحسكة

سوريا.. هجومان يستهدفان ميليشيا
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في هجومين نفذتهما فصائل مسلحة استهدفا مقرا وآلية عسكرية لـ”قسد” في منطقة المالكية، أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

العالم-سوريا

وأفادت مصادر محلية بأن “هجوما نفذته الفصائل الشعبية استهدف ما يسمى مقر الرحبة التابع لميليشيا “قسد” بالقرب من مخيم خان الجبل بريف المالكية ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات في صفوف مسلحي الميليشيا وتدمير آلية لهم وإلحاق أضرار مادية كبيرة في المقر”.

وأضافت المصادر أن “الفصائل الشعبية استهدفت بهجوم آخر سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في منطقة تل عدس على الطريق الترابي بين قرية تل عدس والطبقة في ريف مدينة الرميلان شرق الحسكة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الميليشيا وأعطاب السيارة المستهدفة”.

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