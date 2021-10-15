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حزب الله لبنان يدين بشدة المجزرة في مسجد وسط قندهار ويدعو الحكومة الافغانية الى توفير الحماية اللازمة للمصلين

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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