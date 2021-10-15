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مساعد وزير الخارجية الايراني:

الحرب الاهلية بافغانستان لن ينتصر فيها الا المستعمرون وعملاؤهم

الحرب الاهلية بافغانستان لن ينتصر فيها الا المستعمرون وعملاؤهم
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان الجرائم التي طالت صفوف المصلين في قندوز الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع في قندهار، إن لم تتوقف فستجر افغانستان الى حرب أهلية أخرى، لن ينتصر فيها الا المستعمرون وعملاؤهم المجرمون.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، إثر الهجوم الارهابي على مسجد فاطمية في قندهار، كتب رسول موسوي مساعد وزير الخارجية المدير العام لدائرة جنوب آسيا بالخارجية: كيف يمكن تشكيل حكومة ولكن لا يتم الاهتمام بأمن الشعب؟

وأضاف: ان الجرائم التي حدثت الاسبوع الماضي في صفوف المصلين في قندوز، وهذا الاسبوع في قندهار، إن لم تتوقف فستجر افغانستان الى حرب أهلية أخرى، لن ينتصر فيها الا المستعمرون وعملاؤهم المجرمون.

وأفادت شبكة سكي نيوز، ان تفجيرا ارهابيا استهدف المصلين المشاركين في مراسم صلاة الجمعة بمسجد للمسلمين الشيعة في قندهار اوقع 62 شهيدا و68 جريحا.

وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا ادانت فيه بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجد فاطمية بقندهار.

الجدير بالذكر استهدف تفجير ارهابي قوي، مراسم صلاة الجمعة مسجدا للمسلمين الشيعة بولاية قندوز، أسفر عن 46 شهيدا واكثر من 143 جريحا.

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