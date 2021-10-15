الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا تدعو الأطراف اللبنانية لـ'الهدوء والتركيز على الإصلاحات' بعد احداث الطيونة

فرنسا تدعو الأطراف اللبنانية لـ'الهدوء والتركيز على الإصلاحات' بعد احداث الطيونة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

حثت فرنسا جميع الأطراف في لبنان، اليوم الجمعة، على التحلي بالهدوء والتركيز على تطبيق الإصلاحات، بعد أحداث الطيونة وقنص مسلحين لمتظاهرين سلميين يوم امس الخميس.

العالم- أوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في إفادة صحفية، إن فرنسا قلقة بشدة من أعمال العنف التي شهدها أمس لبنان، مشددة على أن "فرنسا تدعو جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء"، بحسب تعبيرها.

وتابعت لوجندر: "الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة لإخراج لبنان من الأزمة، خاصة في قطاع الطاقة".

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال كمين نصبه مسلحون في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية لمتظاهرين كانوا يشاركون في تجمع سلمي يطالب بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بعد حادث الطيونة أمس، ما المتوقع من المسؤولين اللبنانيين لمنع جر لبنان لفتنة طائفية؟

الكويت تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة

من وراء مشروع الفتنة التي يتعرض له لبنان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

توثيق حقوقي: 26 معتقلا مهددون بخطر الإعدام الوشيك في البحرين

استياء اسرائيلي من افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

بالصور...إخماد حريق قرب الحرمين في كربلاء المقدسة

تزامن العدوان الاسرائيلي على سوريا مع أحداث لبنان .. هل هو صدفة؟

بالفيديو.. الافغان المقيمون في طهران يدينون التفجير الإرهابي بمسجد في قندوز

فرنسا تدعو الأطراف اللبنانية لـ'الهدوء والتركيز على الإصلاحات' بعد احداث الطيونة