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شاهد..إنتصارات قوات صنعاء في مأرب

الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

إنجازات ميدانية كبيرة لطلائع قوات صنعاء، حققتها في مديريتي رحبة والعبدية الواقعتين جنوب مدينة مأرب.

العالم - خاص بالعالم

تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدية، بعد مواجهات عنيفة مع مرتزقة هادي المسنودة بمئات الغارات الجوية للتحالف السعودي خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر ميدانية أن الجيش واللجان يسيطرون على مركز مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن، وسقط عشرات القتلى والجرحى إثر استمرار المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة، وقوات هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب من جهة أخرى.

وقالت حكومة صنعاء، إن عناصر متطرفين من القاعدة ومسلحي الإخوان يحتجزون المدنيين كرهائن ودروع، ولا تزال قوات هادي وحزب الإصلاح تتمركز في منطقة الأقطع، المركز الإداري لمديرية العبدية.

في الأثناء دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء القتال في مأرب حتى تتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين وخصوصا النازحين، وعبرت عن أسفها للتأثير المدمر على المدنيين جراء التصعيد في الأسابيع الأخيرة في مأرب وكذلك في في محافظتي شبوة والبيضاء.

ونزح نحو عشرة آلاف شخص في أيلول/سبتمبر وحده في محافظة مأرب حسب منظمة الهجرة الدولية.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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