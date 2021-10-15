الافغان المقيمون في طهران يدينون التفجير الإرهابي بمسجد في قندوز

العالم - خاص بالعالم

سبعة أيام مضت على التفجير الذي وقع في مسجد بمحافظة قندوز الافغانية وادى الى استشهاد عدد كبير من المصلين ... مشاهد هذا التفجير ما تزال تحرك مشاعر الملايين حول العالم.

هنا في العاصمة الإيرانية طهران .. يجتمع عدد من الأفغان المقيمين في إيران ليعبروا عن تضامنهم مع أسر الشهداء ويوجهوا رسالة ترفض لهذه الأعمال الإرهابية.



وقال افغاني مقيم في طهران:"المشاهد التي رأيناها في التفجير كانت تفطر القلوب .. ولا شك ان من قام بهذا العمل ليس إلا مجرم محترف.. ندعو القائمين على إدارة الشؤون في افغانسات للعمل بشكل جدي على محاسبة الفاعلين



المشاركون اعتبروا ان هذه الجريمة تهدف لإيجاد التفرقة بين المسلمين، وطالبوا بالكشف عن هوية الفاعلين ومعاقبتهم باعتبار هذه الأعمال موجهة ضد البشرية و الدين والإنسانية



وقال آخر :"لقد فقد عدد من الأبرياء اروحهم جراء هذا العمل الإرهابي، هذا الأعمال يجب ان تدان من قبل النظمات الدولية .. ويجب على المجتمع الدولي التحرك لحيلولة دون تكرار هذه الجرائم.



وقال افغاني:"بعد احتلال اميركي دام 20 عاما .. وبعد فرارها من البلاد مهزومة ما تزال اميركا تضع الخطط الدنيئة لابقاء التوتر في هذا البلد والضحية ليسوا سوى الابرياء، هذه هي اميركا وعلى العالم كله ان يعرف حقيقتها".



الحاضرون هنا أكدوا أيضا أن استمرار الاعمال الإرهابية والفتنة الطائفية والقومية ليست إلا جزء من المشروع الأمني الأميركي الجديد في أفغانستان.. وأن أميركا لم ولن تكون إلا مصدرا للفتنة في المنطقة.

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