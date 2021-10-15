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من وراء استهداف مساجد أتباع أهل البيت "ع" في افغانستان وجدلية نتائج الانتخابات العراقية

من وراء استهداف مساجد أتباع أهل البيت
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما لهذه الليلة استهداف مساجد أتباع أهل البيت (ع) في افغانستان ومن يقف وراء هذا الاستهداف وكذلك جدلية نتائج الانتخابات العراقية.

العالم - بانوراما

يناقش البرنامج في ملفه الاول: استشهاد وجرح العشرات في انفجار استهدف مسجدا أثناء أداء صلاة الجمعة وسط مدينة قندهار جنوبي افغانستان.

واعلنت مصادر محلية عن استشهاد اثنين وستين شخصا وجرح اكثر من تسعين اخرين في حصيلة مرجحة للارتفاع. وأفاد شهود عيان بسماع ثلاثة انفجارات هزت المكان أحدها وقع عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان المخصص للوضوء.

ويتناول في ملفه الثاني: أعلان مفوضية العليا للانتخابات العراقية بانها غير مسؤولة عما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع وأن عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة، في وقت تتهم الكثير من القوى، المفوضية بالقصور وأحيانا بالتستر على حالات تزوير.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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