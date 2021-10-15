التيار الصدري ينفي التقارير الإعلامية بشأن رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة

العالم-العراق

وفجر رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة للتيار الصدري، حسن العذاري، الجمعة، مفاجأة حول المرشحين لرئاسة الوزراء.

وقال العذاري في تعليق مقتضب عبر حسابه في فيسبوك، إنّ "منصب رئاسة الوزراء ليس حكراً على الرجال". وأضاف العذاري، "المرأة نصف المجتمع".

ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في وقت سابق اليوم، إدلاء عضو الفريق التفاوضي للكتلة الصدرية نصار الربيعي بتصريح عن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء لوكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان، إنّ "ماورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار و اعتماد المصادر الرسمية خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة".

وأضاف البيان، أنّ "نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوى قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة".

ونشرت وكالة الانباء الرسمية، في وقت سابق، تصريحاً على لسان الربيعي جاء في نصه: أن "الحكومة المقبلة لن تكون توافقية ورئيسها سيكون صدرياً، وستتحمل مسؤولية الإخفاقات في حال حدوثها".