الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في موسكو:

اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان حولَ افغانستان

اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان حولَ افغانستان
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت موسكو عقدَ اجتماعٍ حولَ افغانستان الثلاثاء بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان.

العالم- روسيا

وقال الممثلُ الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنِ أفغانستان إنَّ ممثلين عن حركةِ طالبان أكدوا مشاركتَهم في محادثاتٍ بشأنِ أفغانستان في موسكو الأسبوعَ المقبل. وذكر الممثلُ الخاص زامير كابولوف، أنَّ طالبان أكدت حضورَها المحادثاتِ يومَ الأربعاء المقبل لكنها لم تعلنْ بعدُ عن أعضاءِ وفدِها. واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأنِ أفغانستان في مارس آذار أصدرت خلالَه روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بياناً مشتركاً يدعو الأطرافَ الأفغانيةَ المتحاربة آنذاك إلى التوصلِ إلى اتفاقِ سلامٍ وكبحِ العنف.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بوتين: مصالح موسكو وواشنطن في مجالي الأمن والطاقة تتطابق

روسيا: ننتظر وصول وفد عن طالبان للمشاركة في الاجتماع الثالث بصيغة موسكو

بوتين: اتفاقية "أوبك+" ستستمر حتى نهاية 2022

موسكو ترد على مزاعم تباطؤ إيران في استئناف مفاوضات فيينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

التيار الصدري ينفي التقارير الإعلامية بشأن رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة

بوتين: مئات المقاتلين الدواعش يحتشدون شمال أفغانستان

فرض حظر كامل للتجوال في مناطق بشمال سوريا

في موسكو: اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان حولَ افغانستان

'واتس آب' يطلق عمليات نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف!

وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران كانت ودية