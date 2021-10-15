اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان حولَ افغانستان

العالم- روسيا

وقال الممثلُ الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأنِ أفغانستان إنَّ ممثلين عن حركةِ طالبان أكدوا مشاركتَهم في محادثاتٍ بشأنِ أفغانستان في موسكو الأسبوعَ المقبل. وذكر الممثلُ الخاص زامير كابولوف، أنَّ طالبان أكدت حضورَها المحادثاتِ يومَ الأربعاء المقبل لكنها لم تعلنْ بعدُ عن أعضاءِ وفدِها. واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأنِ أفغانستان في مارس آذار أصدرت خلالَه روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بياناً مشتركاً يدعو الأطرافَ الأفغانيةَ المتحاربة آنذاك إلى التوصلِ إلى اتفاقِ سلامٍ وكبحِ العنف.