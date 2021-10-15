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فرض حظر كامل للتجوال في مناطق بشمال سوريا

فرض حظر كامل للتجوال في مناطق بشمال سوريا
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

فرضت ما تسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" حظراً كلياً بمناطق سيطرتها في شمال سوريا لمدة 10 أيام، بدءا من يوم السبت القادم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

العالم-سوريا

ونشرت ما تسمى "الإدارة الذاتية في إقليم الفرات" تعميما أعلنت فيه "فرض حظر كلي على مناطق الإقليم" (وهو الإقليم الأوسط ضمن التقسيم الإداري الذي اعتمدته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويشمل كلا من عين العرب، وتل أبيض).

وحسب التعميم رقم 15 الصادر اليوم، تغلق جميع المحلات التجارية والصناعية ومحلات بيع الفواكه والخضار، كما تغلق جميع دور العبادة وصالات الأفراح وخيم العزاء.

كما تغلق جميع مؤسسات الإدارة الذاتية، والجامعات، المدراس، المعاهد، المديريات، المكاتب، باستثناء المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار”.

وأشار التعميم إلى أنه “تيسيرا للأعمال الزراعية تفتح الحواجز يوميا من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحا، ومن الخامسة حتى السابعة مساء”.

وأشار التعميم إلى أن تلك الإجراءات تأتي بناء على "مخرجات اجتماع لخلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، في الإقليم، الذي عقد في سابق من اليوم، إضافة إلى تقارير هيئة الصحة التي تفيد بزيادة ملحوظة في انتشار فيروس كورونا في الإقليم".

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