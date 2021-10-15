الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء السوداني:

السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي والبلاد كلها

السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي والبلاد كلها
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن السودان يمر بأسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي والبلاد كلها.

العالم- السودان

وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن المحاولة الانقلابية الأخيرة "خلقت خلافات وضعت بلادنا في مهب الريح"، مؤكدا أنها "باب دخلت منه الفتنه".

وأوضح في كلمة متلفزة اليوم الجمعة أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.

كما أكد حمدوك على "ضرورة البدء فورا في الإعداد للانتخابات"، والعود للعمل بجميع مؤسسات الدولة "وعدم استخدامها في الاستقطاب الساسي".

وبخصوص الوضع في شرق البلاد الذي يشهد احتجاجات وإغلاقات، قال رئيس الوزراء السوداني إن الترتيبات جارية لعقد مؤتمر دولي لمعالجة أزمات المنطقة.

روابط ذات صلة

السودان يرفض إعطاء 'إسرائيل' صفة عضو مراقب بالاتحاد الافريقى

الحزب الاتحادي 'الأصل' يتدخل لحل قضية شرق السودان

السودان.. مجموعة ترك تشترط إلغاء "مسار الشرق"

السودان: ناظر عموم البجا يرد على تهديده بعقوبات تصل للاعدام

السودان: كشف احدث تطورات التحقيق في فض اعتصام القيادة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

توثيق حقوقي: 26 معتقلا مهددون بخطر الإعدام الوشيك في البحرين

استياء اسرائيلي من افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

بالصور...إخماد حريق قرب الحرمين في كربلاء المقدسة

تزامن العدوان الاسرائيلي على سوريا مع أحداث لبنان .. هل هو صدفة؟

بالفيديو.. الافغان المقيمون في طهران يدينون التفجير الإرهابي بمسجد في قندوز

فرنسا تدعو الأطراف اللبنانية لـ'الهدوء والتركيز على الإصلاحات' بعد احداث الطيونة