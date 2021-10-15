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استياء اسرائيلي من افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس

استياء اسرائيلي من افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع واللا الاسرائيلي يوم الجمعة أن هناك استياء إسرائيليا من نية الولايات المتحدة الأمريكية افتتاح قنصليتها للفلسطينيين في القدس المحتلة.

العالم ـ الاحتلال

وأعرب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقاء مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين: "استياء إسرائيل من خطوة واشنطن لافتتاح قنصليتها في القدس"، وفقاً للموقع الاسرائيلي.

وأشارت واللا إلى أن لابيد أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن افتتاح القنصلية للفلسطينيين في القدس سيكون له عواقب سياسية كبيرة على "الحكومة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق قال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر تنظمه صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الحكومة تعارض إعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية، قنصليتها العامة في القدس.

وأكد ساعر أنه يعارض "بشدة" إعادة واشنطن، فتح القنصلية، التي أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يشاركه الموقف بهذا الشأن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس المحتلة، دون أن تحدد موعدا لذلك.

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