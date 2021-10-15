فتيل الفتنة في لبنان ومساعي الإحتواء

العالم - استوديو بيروت

الجرائم نفسها والبصمات نفسها والمايسترو واحد،جريمة طيونة كشفت الاقنعة وما كان مستترا ظهر جلياً الى العلن، والمطلوب فتنة دموية او التفاف قضائي ملفق على المقاومة.

سبعة شهداء سقوط على وقع زيارة الموفدة الاميركية الى بيروت، فشل في الاداء وانكشاف للمخططات، والادوات اللبنانية موغلة في التورط وتقديم اوراق الإعتماد دون اي عِبر من دروس الحرب الاهلية.

في المقابل ضبط للنفس على مستوى قيادات حركة أمل وحزب الله ومطالب بالكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة باسرع وقت ممكن.

فهل وأدت الفتنة ام ان ذيولها مازالت تهدد بالانفجار؟ واي خيارات امام الثنائي الوطني؟ وماذا عن مسير القاضي بيطار ومواقف القوى السياسية المختلفة؟

آخر المستجدات الأمنية والسياسية في لبنان يناقشها برنامج استوديو بيروت مع ضيف الحلقة الاستاذ غالب قنديل مدير مكتب الشرق الجديد للدراسات والإعلام.