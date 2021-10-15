امير عبداللهيان ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

العالم - ايران

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، وضمن مراجعته آخر المستجدات في العلاقات الثنائية، أكد حسين امير عبداللهيان على ضرورة تنفيذ خطة الـ25 عاما للتعاون الشامل، وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون القيم الذي ابدته الصين في تلبية احتياجات ايران من اللقاحات، كما بحث مع نظيره الصيني آخر مستجدات الاتفاق النووي.

* تأكيد الموقف الصيني بضرورة العودة التامة لكل الاطراف الى التزاماتها بالاتفاق النووي

وخلال المحادثات الهاتفية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي موقف بكين بضرورة العودة التامة لكل الاطراف الى التزاماتها بالاتفاق النووي، وأعرب عن تقديره لمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال.

ورحب وانغ يي ببدء المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجانب الاوروبي، وأكد أنه أوعز الى مسؤولي وزارة الخارجية ان يواصلوا المشاورات الوثيقة بين البلدين في اتصالاتهم مع نظرائهم في الخارجية الايرانية.

كما أعلن استعداد بلاده لتنفيذ وثيقة التعاون الشامل لمدة 25 عاما، اضافة الى استعداد بكين لتلبية احتياجات ايران من اللقاحات المضادة لكورونا في أي وقت وبأي حجم، ومشددا على أن بكين ستواصل وكما في السابق التعاون والتشاور مع طهران على جميع الاصعدة بما فيها التعاون المتبادل في المنظمات الاقليمية والدولية.

* سياسة ايران القاطعة تتمثل في ضرورة رفع الحظر الاميركي الاحادي

من جانبه، وصف امير عبداللهيان العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية، وأكد على الاهتمام الجاد لإيران لمتابعة الاتفاقات بين الرئيسين الصيني والايراني خلال المحادثات الهاتفية الاخيرة بين الجانبين.

ولفت وزير الخارجية الايراني الى ان السياسة القاطعة للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في ضرورة رفع الحظر الاميركي الاحادي غير القانوني بشكل مؤثر وتام، منتقدا عدم وجود الالتزام العملي من قبل الدول الاوروبية الثلاث.

وأشار امير عبداللهيان الى ان المحادثات بين ايران والجانب الاوروبي بدأت في مسار ايجابي وبناء على مستوى مساعد وزير الخارجية الايراني ومساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، وقد أيد الجانبان هذا الامر خلال محادثات اليوم الماضي، ولذلك تم الاتفاق على استمرار المحادثات خلال الاسبوعين القادمين في بروكسل على نفس المستوى.