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الجهاد الإسلامي: نثق بأسرانا و الاحتلال لن ينال من عزيمتهم

الجهاد الإسلامي: نثق بأسرانا و الاحتلال لن ينال من عزيمتهم
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلح أن حركته تتابع موضوع اضراب الأسرى في سجون الاحتلال بكل قلق، لكنه شدد على أن ثقة حركته بهم (الأسرى) كبيرة.

العالم ـ فلسطين

وأوضح د. شلح أن اجراءات الاحتلال لن تنال من عزيمة الأسرى لأنهم هم من نالوا من الاحتلال، مشددا على أن الاضراب الآن خاص بأسرى الجهاد الإسلامي وسيتدحرج بالأيام المقبلة ليشمل أسرى الحركات الأخرى.

وشدد على أن أبناء شعبنا يصطفون بجانب الأسرى من خلال نصرتهم في الضفة وغزة وخصوصاً بعد تهديدات الأمين العام المجاهد زياد النخالة.

في السياق ذاته، لفت شلح الى أن كلمة الأمين العام القائد زياد النخالة أعطت الأولوية لقضية الأسرى من خلال الوقوف بجانبهم الأمر الذي دفع الإعلام الصهيوني ليحسب لها ألف حساب.

وقال: "إن إخواننا في حركة حماس أكدوا على مناصرة قضية الأسرى من خلال لقاءات مع قيادات حركة الجهاد الإسلامي".

وأضاف أنه تم البحث مع حركة حماس والفصائل مواضيع كثيرة متعلقة بالأسرى الذين يواجهون اعتداءات ما تسمى مصلحة السجون.

وأكد أن هناك تناسقاً في مواقف الجهاد الإسلامي وخصوصاً الفعاليات على الأرض والتصريحات التي تطلقها القيادة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الغرفة المشتركة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، أنّ معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال، بعد أنّ شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم، وحتّى الآن الفشل هو مصير الحوارات القائمة بين الأسرى وإدارة السجون.

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