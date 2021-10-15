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السعودية.. أوامر ملكية جديدة وتغييرات واسعة

السعودية.. أوامر ملكية جديدة وتغييرات واسعة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مساء الجمعة، عدة أوامر ملكية تقضي بتعيين قائد القوات المشتركة ووزيري الصحة والحج.

العالم- السعودية

يتبع

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السعودية.. أوامر ملكية جديدة وتغييرات واسعة

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