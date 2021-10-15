السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية اعتداء الطيّونة

العالم ـ لبنان

وتجرى التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي غسان عويدات.

وكان عقيقي قد كلّف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية، قبل أن يسطّر اليوم استنابات إلى كل من: أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلّفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عمّا حصل.

كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لـ«تحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين».

وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، يوم أمس، في بيان "أن الجيش عزّز انتشاره في المنطقة، وسيّر دوريّات راجلة ومؤلّلة، كما دهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص، بينهم سوري، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".