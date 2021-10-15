الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية اعتداء الطيّونة

السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية اعتداء الطيّونة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أسفرت التحقيقات الأوّلية التي تجريها الأجهزة الأمنية في اعتداء الطيونة عن توقيف 19 متورطاً، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

العالم ـ لبنان

وتجرى التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي غسان عويدات.

وكان عقيقي قد كلّف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية، قبل أن يسطّر اليوم استنابات إلى كل من: أمن الدولة، الأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلّفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عمّا حصل.

كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لـ«تحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين».

وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، يوم أمس، في بيان "أن الجيش عزّز انتشاره في المنطقة، وسيّر دوريّات راجلة ومؤلّلة، كما دهم عددًا من الأماكن بحثًا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص، بينهم سوري، وقد بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

روابط ذات صلة

تزامن العدوان الاسرائيلي على سوريا مع أحداث لبنان .. هل هو صدفة؟

فرنسا تدعو الأطراف اللبنانية لـ'الهدوء والتركيز على الإصلاحات' بعد احداث الطيونة

شاهد..اللبنانيون يشيعون عدة شهداء سقطوا جراء القنص الخميس

بعد حادث الطيونة أمس، ما المتوقع من المسؤولين اللبنانيين لمنع جر لبنان لفتنة طائفية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حمدوك يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان

شاهد.. ماذا سيحصل لو لم يعاقب من عبث بالسلم الاهلي في لبنان؟

السلطات اللبنانية توقف 19 شخصا على خلفية اعتداء الطيّونة

السعودية.. أوامر ملكية جديدة وتغييرات واسعة

حكومة الانقاذ في صنعاء تنفي وجود حصار على مديرية العبدية

اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة "الحوت الأبيض"