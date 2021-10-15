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روسيا تدين الهجوم الارهابي على قندهار

روسيا تدين الهجوم الارهابي على قندهار
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، داعية حركة "طالبان" الحاكمة في البلاد إلى ضمان الأمن في أنحائها.

العالم-العراق

وجاء في تعليق أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في أعقاب سقوط العشرات بين قتيل وجريح إثر تفجير انتحاري نفسه في مسجد "بيبي فاطمة" في قندهار: "ندين هذا العمل الإرهابي الوحشي. نأمل أن يتم الكشف عن مدبريه وأن يواجهوا عقابا شديدا".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنيات الشفاء العاجل للمصابين، داعية السلطات الأفغانية إلى "اتخاذ خطوات إضافية لضمان الأمن في أنحاء البلاد".

وتابعت: "ليس هو أول هجوم إرهابي يستهدف المسلمين الشيعة منذ وصول حركة طالبان إلى الحكم. من الواضح أن مدبري هذه العمليات يضعون نصب أعينهم هدف تأجيج النعرات الدينية وتصاعد النزاع السياسي الداخلي".

وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، 33 شهيدا و57 جريحا في حصيلة مرجحة للارتفاع، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

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