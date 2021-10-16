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السعودية والامارات تدينان الهجوم الإرهابي في قندهار الأفغانية

السعودية والامارات تدينان الهجوم الإرهابي في قندهار الأفغانية
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

دانت وزارتا الخارجية السعودية والاماراتية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 33 شخصاً وإصابة أكثر من 200 بحسب المعلومات الأولية.

العالم-السعودية والامارات

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وأكدت الوزارة على موقف السعودية الرافض "لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

كما دانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم الارهابي على مسجد شيعي في قندهار« وقالت في بيان إنها تستنكر بشدة "هذه الأعمال الإجرامية وترفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار ظهر اليوم، 33 شهيدا و57 جريحا في حصيلة مرجحة للارتفاع، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

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