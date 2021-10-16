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إصابة أكثر من 40 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الصهيونية بالضفة المحتلة

إصابة أكثر من 40 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الصهيونية بالضفة المحتلة
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصيب أكثر من 40 فلسطينيا يوم الجمعة جراء مواجهات مع القوات الصهيونية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

العالم-فلسطين

وجاء في بيان مقتضب أصدرته الجمعية مساء الجمعة، ونقلته وكالات إخبارية فلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع "44 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن قضاء نابلس".

وأوضح الهلال الأحمر أن "مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و41 مواطنا أصيبوا بالاختناق بفعل قنابل الغاز، في حين أصيب مواطنان جراء سقوطهما خلال مطاردة قوات الاحتلال للشبان".

فيما قالت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية إن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا "في قمع فعاليات مناهضة للاستيطان ومطالبة باسترداد جثامين شهداء، وخلال هجوم للمستوطنين على قاطفي الزيتون شرق سلفيت".

وذكرت "وفا" أن عددا من الفلسطينين في بلدة بدو شمال غرب القدس، أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، "جراء قمع الاحتلال فعالية نظمت للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الثلاثة أحمد زهران، وزكريا بدوان، ومحمود حميدان"، الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال في 26 من سبتمبر الماضي في بلدة بيت عنان المجاورة.

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إصابة أكثر من 40 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الصهيونية بالضفة المحتلة

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