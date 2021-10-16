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ليستر سيتى يستدرج مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى

ليستر سيتى يستدرج مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

يستدرج ليستر سيتى، نظيره مانشستر يونايتد، عصر اليوم السبت، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم الحالي 2021 / 2022.

العالم - رياضة

يسعى مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب أولى جونار سولشاير، لتحقيق انتصار خارج الأرض بهدف التقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي خاصة بعد التعادل أمام إيفرتون في الجولة الماضية من المسابقة بنتيجة 1 / 1.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة واحدة، وتسجيل 14 هدف وتلقي 3 فقط.

قد تشهد المباراة عودة ماركوس راشفورد بعد تعافيه من إصابته في الكتف، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول جاهزية هاري ماجواير للعب ضد فريقه السابق. أما رافاييل فاران، والذي كان استبدل في نهائي دوري الأمم الأوروبية، فلا تزال الرؤية غير واضحة إلى الآن فيما يتعلق بحجم إصابته.

على الجانب الآخر، يخوض ليستر سيتي المباراة بهدف الفوز بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام كريستال بلاس، بهدفين لمثليهما.

ويستمر غياب الثنائي الفرنسي ويسلي فوفانا ونامباليس ميندي واللاعب جيمس جاستن بداعي الإصابات الطويلة، ومن المتوقع أن يغيب ويلفريد نديدي أيضا عن مواجهة اليوم، بينما سيأمل جوني إيفانز في اللعب ضد فريقه السابق.

ويحل ليستر سيتي في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة 3 وتسجيل 9 أهداف وتلقي 12 حتى الآن.

ومثل عدد من لاعبي يونايتد منتخبات بلادهم في المباريات الدولية، وعلى رأسهم بول بوجبا ورافاييل فاران وأنتوني مارسيال الذين فازوا مع منتخب فرسنا بلقب دوري الأمم الأوروبية بعد التغلب على بلجيكا وإسبانيا في الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على الترتيب.

وبعد انتهاء التوقف الدولي، تحول التركيز إلى مباريات مانشستر يونايتد المقبلة خاصة وأن هناك سلسلة من المواجهات قوية هذا الشهر.

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