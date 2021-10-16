وفد ماليزي رفيع المستوى يزور الجناح السوري في إكسبو دبي

العالم-سوريا

وقام أعضاء الوفد الماليزى الذي يضم سفير ماليزيا في الإمارات وعدداً من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية الماليزية بجولة في أقسام الجناح السوري المتنوعة ومنها قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية واطلعوا على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية وفرص للتعاون بين البلدين.

واتفق سفير سورية لدى الإمارات الدكتور غسان عباس المفوض العام للجناح بحضور المهندس خالد الشمعة مدير الجناح ومناف عرنوس المنسق التجاري وعدد من فريق عمل الجناح مع الوفد الماليزي على متابعة اللقاءات مع رجال الأعمال من الجانبين بغية عقد ورشات عمل لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

وقال الدكتور عباس في تصريح له تعقيباً على الزيارة إن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي المهم تقدم فرصة متميزة لتعريف العالم بالحضارة والثقافة السورية وبالفرص الاقتصادية التي تعرضها سورية في قطاعات عديدة منها الصناعات الغذائية والسياحة والإنتاج الفني والصحة والبنى التحتية وغيرها الكثير.

ونظم جناح سورية في إكسبو دبي مساء أمس فعالية جمعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعريف بالجناح حيث جال الحضور على أقسامه التي تشمل التاريخي والتجاري والثقافي والزراعي.

وحظي الحضور بفرصة لرؤية نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ وتعرفوا على مراحل تطور الكتابة والأبجدية في مناطق متعددة من سورية وكيفية تأثير هذه الأبجدية في العالم وصولاً إلى اللغة العربية التي كان لها دور في العديد من لغات العالم.

وأكد سفير سورية لدى الإمارات خلال الفعالية أهمية هذه الفعالية التي شكلت فرصة لتعزيز الحضور السوري على الساحة الدولية وأيضاً من خلال التواصل مع زوار الجناح من جميع أنحاء العالم مشيراً إلى تعاظم الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي حيث باتت من أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله وتنشئة الشباب وتثقيفه في جميع المجالات.

وشكر المهندس خالد شمعة مدير الجناح ومصممه الضيوف على حضورهم وزيارتهم لجناح سورية.

ويشهد الجناح السوري في إكسبو دبي 2020 زيارة عدد من وفود الدول منذ انطلاق فعاليات المعرض في بداية تشرين الأول الحالي.