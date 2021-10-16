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مجلس حقوق الانسان يخون الشعب اليمني

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

صوت مجلس حقوق الانسان بأغلبية ضئيلة علی انهاء مهمة لجنة المحققين الامميين في اليمن.

العالم - انقلاب الصورة

لم تحدث ولم تحدث في هذا المجلس ان تم ايقاف عمل لجنة تحقيق في مجالات انسانية وعلی وجه الخصوص جرائم الحرب في بلد مايزال الصراع قائما فيه الی اليوم.

خيبة أمل دولية واسعة واروبية علی وجه الخصوص تلت هذا القرار فيما يری حقوقيون ان سقف انتهاكات حقوق الانسان ستزداد بعد هذا القرار الذين وصفوه بالأرعن وغيرالمبرر.

تقول دول اروبية بأن المملكة العربية السعودية هي من مارست ضغوطاً علی الكتلة الافريقية والدول العربية لايقاف عمل اللجنة.

البحرين هي من طلبت بدأ التصويت وسندتها في رفض القرار 20 دولة بعد رفض التجديد اعتبر السفير الهولندي ان المجلس الاممي خذل اليمنيين وشاركته نفس الشعور السفيرة النمساوية التي كانت قد تحدثت باسم الاتحاد الاوروبي قائلة:"انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الانساني الدولي التي قد تصل الی جرائم حرب منتشرة في اليمن وتشمل الاعتداءات ضد العاملين الانسانيين والمدنيين والمدارس والمنشأت الطبية.

وخلافاً لامتعاض دول العالم، فقد اعتبرت وسائل اعلام عربية هذه الفضيحة، انتصاراً لدول تحالف العدوان علی اليمن وانتصاراً للسعودية.

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