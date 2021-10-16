اتفاق عراقي مصري على تبادل الخبرات فـي مجال البيئة

العالم-العراق

وقــــال وزيــــر الــبــيــئــة جــاســم حــمــادي في تصريح صحفي، إن "العراق طلب من الــــدول الــعــربــيــة الــتــوحــد مــن أجــل مقاومة التغييرات البيئية والانتقال إلـــى الــطــاقــات المــتــجــددة والـبـيـئـة الــخــضــراء".

واوضح أن "العراق بـــدأ يـخـطـو خــطــوات كــبــيــرة فـي هـذا المـجـال مـن خـلال توجيهات رئـــيـــس الـــــــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمـي، إذ قمنا بتشكيل لجنة فنية مكونة من وزارات عـدة مـن أجـل تحقيق هـذه الأهـداف ونتطلع من الدول الــعــربــيــة لــدعــم بــلــدنــا فـي الاســتــثــمــار فــي مــجــالات الطاقة المتجددة".

وشــــــدد عـــلـــى "ضــــــرورة توحيد جهود دولنا العربية في مؤتمر غلاسكو الذي يعقد من أجل الحفاظ على البيئة والسيطرة على المتغيرات البيئية".

وأعــلــن حــمــادي "فــوز الــعــراق بـالاجـمـاع بعضوية المكتب التنفيذي للوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة"، مشيرا الى أن "الفوز يحسب للجهد الدبلوماسي الكبير الذي تقوم به حكومتنا من أجل أن يعود الــعــراق إلــى مـكـانـتـه المـهـمـة فــي المــجــتــمــع الــعــربــي، وبعد أن رشـح الـعـراق عضواً في المكتب التنفيذي لـلـوزراء الـعـرب المـسـؤولـين عن شؤون البيئة رحبت جميع الدول العربية ووافقت على قبولنا بالاجماع، وسنكون أعــضــاء فــي المـكـتـب الـتـنـفـيـذي اعـتـبـارا مــن الاجــتــمــاعــات المـقـبـلـة وهـــذا نـصـر دبلوماسي جديد".

وفي ذات الصدد قــالــت وزيـــر الـبـيـئـة المـصـريـة يـاسـمـين فـــؤاد في تصريح صحفي، إن "هناك مــجــالات واســعــة لــلــتــعــاون بــين مـصـر والـعـراق في مجال البيئة، ونحن نسعى إلى تزويد العراق بجميع خبراتنا في هذا".