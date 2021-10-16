السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضاعف من معارضته لإقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضاعف من معارضته لإقامة كأس العالم كل عامين
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

 ضاعف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من معارضته لخطط الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن إقامة منافسات كأس العالم كل عامين، وذكر أنه سيقف ضد هذه الخطط حتى "يسود المنطق السليم ويتم إلغاؤها".

العالم - رياضة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فيفا يريد أن يقلص الفجوة بين بطولات الرجال والسيدات لعامين كجزء من إصلاح الأجندة الدولية بداية من 2024، وحاليا يستشير الاتحادات المحلية،والقارية، والجماهير، والأندية، واللاعبين وروابط الدوريات.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس يويفا إن الدول الأوروبية قد تقاطع كأس العالم إذا تم تقديم هذه التغييرات، ولم يبد يويفا، اليوم الجمعة، أي مؤشر عن التساهل في موقفه.

وذكر يويفا في بيان :" إقامة كأس العالم كل عامين من شأنه أن يضر كل أشكال كرة القدم، ويقلل من قيمة المنافسة نفسها، ويضر بالمشجعين ماليا،ويعوق تطوير كرة القدم النسائية والشبابية حول العالم".

وأضاف :" هناك العديد من الأسباب لكي تتوحد الاندية وروابط الدوريات والجماهير في معارضتهم لهذا".

وأكد :"يويفا لديه مسؤولية تجاه اللعبة في أوروبا للتأكد من أن هذا العبء الإضافي غير الضروري الواقع على عدد قليل من لاعبي النخبة، لا يمضي قدما ليس فقط على صحتهم البدينة والذهنية ولكن أيضا على نطاق اللعبة الأوسع".

وأضاف :"يويفا سيواصل معارضة هذا الاتجاه حتى يسود المنطق السليم ويتم إلغاؤه".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي إنه يود أن تصوت الاتحادات الأعضاء في منظمته على الخطط قبل نهاية العام الجاري.

روابط ذات صلة

'فيفا' يمنع سبيتسيا الإيطالي من التعاقدات لعامين

أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا يحطم رقما قياسيا صمد85 عاما

الاتحاد اللبناني لكرة القدم يقرر عودة الجمهور إلى الملاعب

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: المرأة الإيرانية تصنع التاريخ

مفاجأة.. لاعبو منتخب الأرجنتين يغادرون أرض الملعب خلال مواجهة البرازيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مركب من فطر الهيمالايا فعاليته تفوق الـ40% ضد الخلايا السرطانية

اتفاق عراقي مصري على تبادل الخبرات فـي مجال البيئة

مرآب دراجات تحت الماء موئل للحياة المائية

ماذا تمخض عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني الكويتي؟

شاهد بالفيديو.. لأي مدى تقلق الانعطافة بالعلاقة الاردنية السورية كيان الاحتلال؟

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضاعف من معارضته لإقامة كأس العالم كل عامين