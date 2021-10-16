الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضاعف من معارضته لإقامة كأس العالم كل عامين

العالم - رياضة

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فيفا يريد أن يقلص الفجوة بين بطولات الرجال والسيدات لعامين كجزء من إصلاح الأجندة الدولية بداية من 2024، وحاليا يستشير الاتحادات المحلية،والقارية، والجماهير، والأندية، واللاعبين وروابط الدوريات.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس يويفا إن الدول الأوروبية قد تقاطع كأس العالم إذا تم تقديم هذه التغييرات، ولم يبد يويفا، اليوم الجمعة، أي مؤشر عن التساهل في موقفه.

وذكر يويفا في بيان :" إقامة كأس العالم كل عامين من شأنه أن يضر كل أشكال كرة القدم، ويقلل من قيمة المنافسة نفسها، ويضر بالمشجعين ماليا،ويعوق تطوير كرة القدم النسائية والشبابية حول العالم".

وأضاف :" هناك العديد من الأسباب لكي تتوحد الاندية وروابط الدوريات والجماهير في معارضتهم لهذا".

وأكد :"يويفا لديه مسؤولية تجاه اللعبة في أوروبا للتأكد من أن هذا العبء الإضافي غير الضروري الواقع على عدد قليل من لاعبي النخبة، لا يمضي قدما ليس فقط على صحتهم البدينة والذهنية ولكن أيضا على نطاق اللعبة الأوسع".

وأضاف :"يويفا سيواصل معارضة هذا الاتجاه حتى يسود المنطق السليم ويتم إلغاؤه".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي إنه يود أن تصوت الاتحادات الأعضاء في منظمته على الخطط قبل نهاية العام الجاري.