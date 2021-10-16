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الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الاثنين القادم بشان اخر المستجدات على الساحة اللبنانية

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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