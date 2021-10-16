تلسكوب هابل يرصد بخار ماء ثابتا على نصف القمر الجليدى للمشترى 'أوروبا'

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت الحالي، لا يفهم الباحثون بعد سبب وجود بخار الماء فقط في نصف الكرة وليس على نصف الكرة الرئيسي.

استخدمت الدراسة صور وأطياف هابل الأرشيفية وتقنية حددت وجود بخار ماء في الغلاف الجوي للتوصل إلى نتائجهم، وتم إثبات وجود بخار الماء على القمر "أوروبا"، رابع أكبر قمر لكوكب المشترى منذ عام 2013، وعندما صور تلسكوب هابل أعمدة تتفجر على ارتفاع أكثر من 60 ميلا عبر غلافه الجليدي.

ويشير هذا الاكتشاف الجديد إلى وجود أبخرة مائية على جزء أكبر بكثير من القمر مما كان يعتقد في البداية، مع امتداد البيانات بين عامي 1999 و 2015.

قال الباحث الوحيد للدراسة، لورينز روث من المعهد الملكي للتكنولوجيا والفضاء وفيزياء البلازما، إن رصد بخار الماء على الجانب اللاحق من أوروبا ، يعزز فهمنا للأغلفة الجوية للأقمار الجليدية.

فيما وجدت دراسة منفصلة أن القشرة الجليدية يمكن أن تحتوي في الواقع على جيوب من الماء يمكن أن تدعم الحياة.

واقترح العلماء، أن الروبوتات قد تضطر إلى حفر ما يصل إلى قدم واحدة من الجليد للعثور على علامات الحياة في المحيط.

ويعد هابل هو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية CSA، ويعرف العلماء أن "أوروبا"يحتوي على محيط سائل مصنوع من الماء يمكن أن يكون مضيافا للبشر أو ربما خارج كوكب الأرض.