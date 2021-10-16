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ماكرون يحضر مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين في مظاهرة 1961

ماكرون يحضر مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين في مظاهرة 1961
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

سيكون إيمانويل ماكرون أول رئيس فرنسي يشارك في مراسم إحياء ذكرى الضحايا الجزائريين الذين سقطوا خلال مظاهرة بباريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، كما قال قصر الإليزيه.

العالم - أوروبا

وتقام المراسم اليوم السبت في حديقة يظللها جسر بمنطقة كولومب في العاصمة الفرنسية.

وقال الإليزيه: "هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس جمهورية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا أحداث تشرين الأول/أكتوبر 1961 في باريس". كما أنها "خطوة تاريخية في الاعتراف بالوقائع التي حدثت في ذلك اليوم".

وتابع: "في إطار مساعي تضميد ذاكرات الاستعمار وحرب الجزائر التي يقوم بها رئيس الجمهورية منذ بدء ولايته الخمسية، ستقام هذه المراسم بحضور أفراد عائلات متضررة من المأساة، من الذين ناضلوا من أجل الاعتراف بالحقيقة وممثلين لكل ذاكرات حرب الجزائر".

وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في خضم حرب الجزائر التي استمرت سبع سنوات، تعرض 30 ألف جزائري ممن جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف. وسقط وفق التقدير الرسمي ثلاثة قتلى وستون جريحا، وهو رقم بعيد جدا عن الواقع بحسب المؤرخين.

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