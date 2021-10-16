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رابطة جنوب شرق آسيا تعلن استبعاد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار من قمتها المقبلة

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

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