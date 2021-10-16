أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 16 أكتوبر2021

كيهان ..

الجريمة الإرهابية الأخيرة ضد الأفغان الشيعة جاءت بضوء أخضر أمريكي وتساهل طالبان

ايران ..

أفغانستان وتكرار مأساة إرتكاب مذابح ضد المواطنين الشيعة

رسالت ..

بيادق أمريكا في لبنان واللعب بالنار في غرب بيروت

عصر ايرانيان ..

حزب الله لبنان .. أمريكا تقف وراء الأحداث الأخيرة ببيروت

جوان ..

دخول صواريخ كروز إيرانية الصنع بمدى ألفي كيلومتر لمجال الخدمة ببحرية الحرس

رويش ملت ..

نائب القائد العام للحرس .. جهوزية بحرية الحرس بلغت مستوى القدرة على الرد السريع

آفتاب يزد..

الإرهاب يشن حملة إنتحارية ضد الشيعة الأفغان مرة أخرى

جام جم ..

جمع دامية بأفغانستان.. الإرهاب يستهدف المصلين الشيعة بقندهار وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

اطلاعات ..

سقوط شهداء في إطلاق نار على تجمع حاشد لأنصار حزب الله في بيروت

جمهوري اسلامي ..

المتحدث بإسم الخارجية .. لبنان حكومة وشعبا سيتجاوز الفتن برأس مرفوع

حمايت ..

الرئيس العراقي يؤكد أن الإعتراض على نتائج الإنتخابات حق قانوني يكفله الدستور

ابرار ..

إيران تبعث برسالة لمجلس الأمن تحذر من إحتمال قيام الكيان الصهيوني بمغامرة عدوانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها، خارطة طريق للإرهابيين بأفغانستان،.. الهجوم الارهابي الاخير عاى مسجد للمسلمين الشيعة الافغان في مدينة قندوز الافغانية هو ثاني هجوم ارهابي داعشي من نوعه على المصلين الشيعة بافغانستان خلال اسبوع .

ان عدم اتخاذ تلك الاجراءات الحازمة اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات قد يؤدي الى اتساع دائرة الفوضى والعنف بشكل لايمكن السيطرة عليه في افغانستان .

إن هناك من يخطط لمثل هذه الهجمات في غرفة عمليات أمريكية صهيونية بواشنطن تستخدم الـ "دواعش" كمجرد أءداة والهدف من وراء محاولات تفجير صراعات عرقية وطائفية بافغانستان هو تقطيع اوصال هذا البلد لاشعال نيران فتن لا نهاية لها في المنطقة.والواقع هو ان التقارير التي تتحدث منذ اشهر عن نقل امريكا لدواعش من العراق وسوريا جوا لافغانستان ترتبط بهذا المخطط وبخارطة الطريق الارهابية هذه .

رسالت ..

في الشان اللبناني كتبت صحيفة رسالت في افتتاحيتها، الكتائب والرهان الخاسر.. احداث بيروت الدامية الاخيرة لم تقع بالمصادفة ابدا بل هي وليدة مخطط يقف رئيس حزب القوات اللبنانية او الكتائب سابقا سمير جعجع ورائه. ومن الذي لا يعرف جعجع بماضيه الاسود وارتباطاته الوثيقة بالكيان الصهيوني والقوى الغربية ؟

إن جعجع الذي وقف وراء مذبحة صبرا وشاتيلا يلعب اليوم لعبة خطيرة بإستهداف تجمع أنصار تيار المقاومة ببيروت وهو تجمع سلمي تم تنظيمه تنديدا بانحراف القاضي المسؤول عن حادثة انفجار مرفأ بيروت عن مسار العدالة والحياد.

ان موقف حزب الله وحركة امل الذي اتسم بفطنة وذكاء كبيرين في مواجهة فتنة جعجع ومن يقف وراءها , سحب البساط من تحت اقدام هذه الفتنة بتاكيدهما على ضرورة صيانة الامن والاستقرار الامر وضع جعجع في مأزق خانق بفشل الرهان على تفجير الاوضاع بلبنان , وبالطبع سيدفع جعجع واعوانه ثمن هذه الجريمة في الوقت المناسب.

آفتاب يزد ...

صحيفة آفتاب يزد كتبت في تقريرها الذي يحمل عنوان، إجتماع بين ستة بلدان عربية والكيان الصهيوني، في الامارات.. ازاحت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة الستار عن عقد ستة بلدان عربية لاول اجتماع جماعي مشترك من نوعه مع الكيان الصهيوني حول التطبيع.

وحسب هذه المحافل .. حضر هذا الإجتماع في دبي مندوبون يمثلون مصر والأردن والبحرين والإمارات والسودان والمغرب والكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق كتبت صحيفة " جويش اينسايدر" التي تصدر في تل ابيب بأن هذه الاجتماع الذي اسمته بمجموعة السبع عقد على هامش اعمال معرض اكسبو الدولي في دبي وبحث سبل توطيد التطبيع وتطوير العلاقات بين الدول العربية وهذا الكيان .

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، أية التزامات خارج إطار الإتفاق النووي مرفوضة،.. مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي قد تستأنف قريبا في حالة توصل ايران لقناعة بشأن جدية الاطراف الاخرى بتحقيق هذا الهدف دون مناورات وتطلعات اضافية لا ترتبط بالموضوع النووي.

إن إستئناف مفاوضات فيينا ونجاحها أمور تبقى مرهونة بتوصل إيران لقناعة بشأن ضمان حقوقها وجدية الأطراف الأخرى ان ما تريده بلادنا هو الغاء الحظر مع التأكد من الالغاء والحصول على ضمانات قانونية مكتوبة من امريكا بعدم تكرار السيناريو الترامبي مع مجيئ اية ادارة امريكية جديدة للبيت الابيض.

وبالطبع يجب ان تدرك امريكا والترويكا الاوروبية بان مفاوضات فيينا لن تحقق اية نتائج ايجابية في حالة مواصلتهما طرح قضايا جانبية ومحاولة اقحامها بالاتفاق النووي.

خراسان ..

صحيفة خراسان سلطت الضوء على التطورات المستجدة بلبنان وكتبت في مقالها، الوجه الآخر لإضطرابات ببيروت،.. مواقف وقرارات القاضي طارق البيطار المسؤول عن ملف انفجار مرفا بيروت عكست ابتعاده عن مسار الحياد والعدالة , فمذكرات الاعتقال التي اصدرها بحق بعض المسؤولين والشخصيات السياسية جاءت بعد اقل من ساعة من لقائه مع السفيرة الامريكية ببيروت.

إن المواقف المسيسة للقاضي البيطار وإطلاق قناصة النار على تجمع إحتجاجي ضدها ببيروت تطورات تعكس وجود مخطط مسبق مخطط امريكي صهيوني يستهدف تغير المعادلات الداخلية وموازين القوى في الساحة اللبنانية على حساب تيار المقاومة عبر تفجير صراعات مسلحة بلبنان لا تخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.

وليس من المستبعد ان يكون رهان واشنكن وتل ابيب على سمير جعجع مرة اخرى على خلفية مواقف في اشعال نيران الحرب الاهلية بلبنا بسبعينيات القرن الماضي بزعامته للكتائب.

ايران ..

في الشأن اللبناني ايضا كتبت صحيفة ايران في مقالها، رائحة بارود كتائبية ببيروت..احادث يوم الخميس الدامية في العاصمة اللبنانية بيروت عكست محاولة لاعادة نفس سيناريو الحرب الاهلية بلبنان ..

إن حزب الكتائب بزعامة سمير جعجع هو الذي أشعل فتيل تلك الحرب, وجعجع يحاول القيام بنفس الدور اليوم ان كل المؤشرات تدل على وقوف جعجع وحزبه اي القوات اللبنانية وهو الاسم الجديد للكتائب وراء اطلاق النار على المظاهرة السلمية لقوى المقاومة ببيروت ضد قرارات قاضي التحقيق المسيسة بملف انفجار مرفأ بيروت.

وباطبع ينكر جعجع الاتهام الا ان الشواهد وهوية وانتماءات المعتقلين من المشتبه بهم باطلاق النار تدل على تورط جعجع واعوانه .