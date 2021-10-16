دراسة توضح خمسة آثار مفيدة لأكل السمك

العالم - صحة

وكثير من الناس تعرف فوائد الأسماك لصحة الجسم وما تضيف له من فيتامينات وحديد، حيث تعتبر الأسماك طعاما منخفض السعرات الحرارية وخاليا من الكربوهيدرات، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الصحية أوميغا 3.

كما أكد إختصاصي التغذية ويدعى داون جاكسون بلانتر أن السمك هو طعام عادي يحتوي على فوائد غير عادية، ويحتوي علي خمسة من الآثار الجانبية التي تفيد الجسم عند تناول السمك، حسب موقع إيت زيث.

وأوصت جمعية القلب الأمريكية بضرورة تناول وجبتين من الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية أسبوعيا، حيث يرتبط تناول 175 غراما من السمك بانخفاض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية .

كما نصح الخبراء بتناول مكملات حمض الدوكوساهيكسانويك " DHA" وحمض إيكوسابنتانويك " EPA" الدهنية عند عدم دعم حصص تناول الأسماك الأسبوعية، كما يطيل مكمل زيت السمك أوميغا 3 من عمر مرضى القلب والأوعية الدموية، كما تساعد أحماض أوميغا 3S في حماية الدماغ.

كما أجريت دراسة في مركز يرفينغ الطبي في نيويورك وتفيد بأن النساء بعمر 70 عاما أظهروا أعلى مستويات أوميغا 3 الدهنية في الدم، كما أظهرت كميات أكبر في المادة البيضاء في الدماغ، التي تحتوي على ملايين الألياف العصبية، والتي عززت الاستجابة المضادة للالتهابات مما ساعد الدماغ على محاربة الضرر الناجم عن الشيخوخة والسموم التي يسببها تلوث الهواء، ويؤكد بلانتر أن تناول الأسماك بانتظام يساعد في زيادة كمية المادة الرمادية في الدماغ والتي ترتبط بذاكرة أقوى وإدراك أفضل.

وتم تشخيص أعراض الاكتئاب الشديدة لدى من يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر كما وجدت أدلة تثبت نقص دهون أوميغا 3 الدهنية لديهم، بينما كشفت اختبارات الدم عن مستويات عالية من أحماض أوميغا 3S المكافحة للاكتئاب لدى عشاق المأكولات البحرية، حسب دراسة أجريت من جامعة جايمس كوك في أستراليا .

بالإضافة أنه تبين من أنماط نوم رجال تناولوا أسماك الأطلسي ثلاث مرات في الأسبوع، وتبينت النتائج بنوعية نوم وأداء يومي أفضل، وذلك بسبب تأثير أحماض أوميغا 3 الدهنية على إفراز الميلاتونين المعزز للنوم، ولكن يشكك المؤلفون في الدور الذي قد يلعبه فيتامين "D" في هذه النتيجة، حسب ما نشر في مجلة "طب النوم السريري" .

وأفادت دراسة أخري أن استهلاك الأسماك يقلل من الالتهاب المرتبط بنشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، حسب ما نشرت في مجلة أرثريتيس كير أند ريسيرش.