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إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق رصاص في ملعب بولاية ألاباما

إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق رصاص في ملعب بولاية ألاباما
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء حادث إطلاق نار وقع في ملعب أثناء مباراة لكرة القدم الأمريكية في مدينة موبيل بولاية ألاباما.

العالم - الأميركيتان

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين مساء أمس الجمعة خلف أربعة مصابين، بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكر برين أن الغموض يلف دوافع الهجوم وأن الشرطة لم تنفذ بعد أي اعتقالات على خلفية الحادث، مشيرا إلى أن مشتبها بهما هربا من موقع الحادث بسيارة بيضاء، لكن من المرجح أن واحدا منهما فقط أطلق الرصاص.

وتداولت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة من الهرع سادت الملعب أثناء الحادث، إذ بادر عدد كبير من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن داخل أروقة الملعب.

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