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رئيس الفريق الوطني المفاوض محمد عبدالسلام: أبلغنا الأمم المتحدة وأطرافا دولية ترحيبنا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى مديرية العبدية بمأرب

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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