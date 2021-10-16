باكو تلعب دورا رئيسيا في نقل المخدرات إلى أوروبا بالتعاون مع امريكا

العالم - ايران

وبحسب تقرير قسم السياسة الخارجية في وكالة أنباء "فارس" ، كان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قد ادعى أمس (الجمعة 14 أكتوبر) في مبالغة جديدة معادية لإيران بأن أرمينيا قامت بتهريب المخدرات إلى أوروبا بمساعدة إيران.

علييف ،و في خطابه في قمة رابطة الدول المستقلة التي عقدت في شكل مؤتمر عبر الفيديو ، ادعى أن أرمينيا كانت تتواطأ مع إيران في الأراضي المحتلة السابقة لجمهورية أذربيجان (في إشارة إلى الأراضي المحتلة لجمهورية أرمينيا ، التي تم تحريرها. بعد حريق ناغورني قره باغ) ، حيث تم استخدامها لتهريب المخدرات إلى أوروبا لمدة 30 عاما تقريبا.

وأثار هذا الادعاء الذي لا أساس له رد فعل "سعيد خطيب زادة" المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي ، حيث نفى بشدة المزاعم الجديدة المفاجئة لإلهام علييف ضد جمهورية إيران الإسلامية ووصفها بأنها مزيفة.

* إيران دولة رائدة في مكافحة تجارة ترانزيت وتهريب المخدرات

وفي هذا الحصوص ، وصف "أحمد كاظمي" ، الباحث البارز في القضايا الأوروبية الآسيوية ، في مقابلة مع وكالة "فارس" للأنباء ، تصريحات علييف حول التعاون الإيراني الأرميني في نقل المخدرات إلى أوروبا من عدة وجهات نظر بأنها غير موثوقة و نفاقية . أولا ، لأنه وفقا لتقارير المنظمات الدولية ، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وهي الجهة العالمية والقانونية لمكافحة المخدرات ، فإن إيران دولة رائدة في مكافحة عبور المخدرات والاتجار بها. إن مكانة إيران وأدائها في مكافحة المخدرات مثير للإعجاب وجدير بالثناء ونموذج للدول الأخرى.

وأضاف: "بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لعام 2020 ، فإن حوالي 90٪ من الاكتشافات العالمية في مجال الأفيون ، و 48٪ في مجال المورفين ، و 26٪ في مجال الهيروين تتم من قبل إيران". وهذا يعني أنه لا توجد دولة مثل إيران لعبت مثل هذا الدور والمستوى في مكافحة المخدرات وتعزيز الأمن العالمي للمجتمع الدولي من هذا المنظور.

وقال "في عام 2020 ، اكتشفت إيران فقط 1200 طن من المخدرات وقامت بتدميرها " ، منوها بالقول ان زراعة المخدرات شهدت وتيرة متصاعدة خلال الاعوام السابقة لاسيما بعد احتلال افغانستان عام 2001 مشيرا إلى أن الاحصائيات تشير الى انم زراعة المخدرات زادت 40 مرة مقارنة بالسابق.

وفي نعرض توضيحه لاسباب زيادة زراعة المخدرات في أفغانستان ، رغم وجود امريكا وبريطانيا وقوات إيساف ، قال: احد الاسباب هو عدم وفاء امريكا بتهداتها فيما يخص تنفيذ مشروع الزراعة البديلة في افغانستان ، ولكن الدليل الاهم هو أن امريكا وحلفاءها قد تعمدوا الاعتماد على عائدات العبور وتهريب المخدرات لتغطية نفقات الحرب في أفغانستان واحتلال المنطقة ، ولهذا نشهد حاليا رواج المخدرات الصناعية الى جانب المخدرات التقليدية في افغانستان .

*الدور الرئيسي لجمهورية أذربيجان في نقل المخدرات الأفغانية إلى أوروبا بالتعاون مع امريكا

وأشار كاظمي إلى أن جمهورية أذربيجان لعبت دورا رئيسيا في نقل المخدرات الأفغانية إلى أوروبا بالتعاون مع الأمريكيين ، وقال: "يمكن تقييم دور جمهورية أذربيجان في نقل المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا من خلال بعدين." أولا ، استخدمت جمهورية أذربيجان هذه القوات لحماية حقول الخشخاش في أفغانستان في إطار إرسال قوات حفظ سلام إلى أفغانستان في إطار قوة إيساف. والثاني هو المسار والممر الرئيسي لنقل المخدرات من أفغانستان إلى أوروبا ورحلات الطائرات الأمريكية وقوة المساعدة الأمنية الدولية من كابول إلى باكو ومن باكو إلى الدول الأوروبية ، والتي تغطي عمليات النقل العسكرية واللوجستية والدعم.

وبحسب قوله ، فقد لعب مطار باكو دورا محوريا في دعم الممر الجوي الأفغاني إلى أوروبا ونقل المخدرات ، ومن هذا المنظور فإن تصريحات رئيس أذربيجان حول دور إيران وأرمينيا منافقة وغير منطقية.

وتابع هذا الباحث في شؤون أورآسيا قائلا : "يبدو أن هذه التصريحات تعود بالدرجة الأولى إلى استياء علييف من فشل المخطط الصهيوني العثماني لممر طوراني والمناورات المقتدرة للحرس الثوري الإيراني والجيش في شمال غرب إيران ، والتي افشلت مؤامرات حكومة باكو الجيوسياسية والتي كان يجري التخطيط لها بتعاون تركي صهيوني ، فسبب هذه التصريحات غير العادية وهذه المزاعم تعود الى هذه القضية.

ونوه بالقول : إن جمهورية إيران الإسلامية فيما يخص مسألة مكافحة المخدرات تؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة لجميع الدول والمنظمات والمجتمع الدولي. خلال الأربعين سنة الماضية ، قدمت إيران آلاف الشهداء لمكافحة المخدرات ، وهو ما لم نشهده في حالة بلدان صغيرة مثل جمهورية أذربيجان.

وتابع كاظمي: إن جمهورية إيران الإسلامية ، ونظرا لدورها في ضمان الأمن الأوروبي من منظور مكافحة المخدرات ، تتوقع أنه في إطار هذه المسؤولية العالمية المشتركة ، تولي الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اهتماما خاصا لدور كل دولة ، بما في ذلك جمهورية أذربيجان والتي نشرت وسائل الإعلام خلال الاسايع الاخيرة تقارير حول إنشاء حقول الخشخاش في الأراضي المحررة حديثا في هذا البلد.