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رئيس الفريق الوطني المفاوض محمد عبدالسلام:الامم المتحدة والاطراف الدولية غير جدين في إيجاد معالجات إنسانية فعلية في العبدية كعموم اليمن

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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