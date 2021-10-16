شاهد: القوات اليمنية تسيطر علی العبدية جنوب مأرب

العالم - اليمن

القوات اليمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة على اكثر من اتجاه في محافظة مأرب جنوبي اليمن لاسيما في الجبهات الغربية للمدينة ابتداءاً من وادي النخلة بالقرب من منطقة الطلعة الحمراء وسط فرار المرتزقة باتجاه محافظة شبوة.

الهجوم اليمني الواسع اتاح للقوات اليمنية السيطرة على مناطق واسعة في مديرية العبدة بالتوازي مع السيطرة شبه الكاملة على مديرية الجوبة جنوب مركز المحافظة.

الانجازات اليمنية التي حققتها القوات اليمنية اتاحت لها التقدم باتجاه جنوبي مدينة مأرب وسط حالة من الارباك في صفوف المرتزقة بعدما وجدت نفسها أمام ضغط عسكري كبير وهذا ما دفع بقيادة المرتزقة الى اغلاق الطرق الرئيسية بين الجوبة ومأرب لتعزيز وجودها في محيط منطقة الفلج التي تفصل بين الجوبة والبلقَين الأوسط والقِبْلي جنوب غربي مركز المحافظة.

مصادر قبلية أكدت أن قوات صنعاء تمكّنت من استعادة مديرية الجوبة بعد مواجهات عنيفة ادت الى السيطرة على منطقة واسط الاستراتيجية وتأمين مناطق القاهر والروضة، مضيفة أن قوات هادي تراجعت تحت ضغط النيران اليمنية.

تقدّم قوات صنعاء اتاح لها إغلاق الجبهة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب وتأمينها بالكامل بعد سقوط الجوبة آخر معاقل المرتزقة في مدينة مأرب جنوباً، وأجبرتهم على الانسحاب من مناطقها بقوّة السلاح.

جهاز المخابرات التابع لحكومة صنعاء كشف عن معلومات تؤكد زيارة قيادات سعودية لقيادات في القاعدة في مأرب ومنهم عبد العزيز العدناني، عضو مجلس الشورى في الجماعة، وعبد الواحد النجدي، خبير صناعة العبوات الناسفة، وصهيب القصيمي وحسان القصيمي وفواز القصيمي لتعزيز المرتزقة بعناصر القاعدة من اجل صد التقدم اليمني في المحافظة مشيرة الى ان القاعدة عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق آهلة بالسكان، بذريعة إعاقة تقدّم قوات صنعاء إلی المدينة.