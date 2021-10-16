السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا..نحو 57 ألف طالب يتقدمون لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

سوريا..نحو 57 ألف طالب يتقدمون لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

تقدم نحو 57 ألف طالب وطالبة اليوم لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 في 477 مركزاً في مختلف المحافظات.

العالم-سوريا

وذكر مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الوزارة اتخذت الإجراءات الإدارية والصحية اللازمة لضمان حسن سير اختبار الترشح.

وبين فاتي أن عدد المتقدمين للاختبار في المحافظات جميعها بلغ 56819 طالباً بزيادة قدرها 3629 طالباً عن دورة العام الماضي موزعين بين 37587 في الفرع الأدبي و19232 في الفرع العلمي.

وكانت وزارة التربية حددت فترة التسجيل لاختبار الترشح بين الـ 19 من أيلول الماضي والـ 7 من تشرين الأول الجاري ثم أعادت فتح باب التسجيل في الـ 14 من الشهر ذاته حيث بلغ عدد المسجلين فيه 1869 طالباً في مختلف المحافظات وفق أرقام الوزارة.

روابط ذات صلة

انفجار عنيف يستهدف رتلا عسكريا تركيا ضخما شمال سوريا

تزامن العدوان الاسرائيلي على سوريا مع أحداث لبنان .. هل هو صدفة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الازمة السودانية وخارطة طريق الرئيس عبدالله حمدوك

سوريا..نحو 57 ألف طالب يتقدمون لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة

قائد الجيش: تخییب آمال الشعب الایراني هو أهم استراتيجية العدو

سياري: ارتقاء مستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات على جدول أعمال الجيش

وزير الإعلام اليمني مخاطبا المبعوث الاممي.. لم تعد هناك ضرورة للتباكي على ما أعلنتم 'حصار العبدية'

قائد ايراني: طائراتنا المسيّرة محلية الصنع تماماً